Almanya güzellik kraliçesi Suriyeli Twitch yayıncısı Dua Faris oldu

Almanya’da gerçekleştirilen Miss Germany 2026 yarışmasının kazananı belli oldu. Suriye’nin Kamışlı kentinde doğan ve Kürt kökenli olan 26 yaşındaki Influencer Dua Faris, 7 Mart’ta Münih’te düzenlenen finalde yaklaşık 2600 aday arasından birinci seçildi.

"HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLADI"

Sosyal medyada “Rose Mondy” adıyla tanınan Faris, çocuk yaşta Almanya’ya göç etti. Bugün Twitch ve sosyal medya platformlarında yüzbinlerce takipçiye ulaşan Faris, yarışmadaki başarısını takipçileriyle paylaştı. başarısını “Her şey bir hayalle başladı” sözleriyle duyuran Faris, Miss Germany seçilmesini beklemediğini ifade etti.

"HERKES BANA 'O ALMAN DEĞİL' DİYORDU"

Yarışma sürecinde hakkında yapılan yorumlara da değinen Faris, “Herkes bana ‘O Alman değil, Miss Germany olamaz, güzel değil’ diyordu. Ama sonuçta ben Miss Germany seçildim. Artık kimse bir şey diyemez” dedi.

Yarışmaya katılma amacının yalnızca güzellik olmadığını vurgulayan Faris, özellikle kadınlar ve çocuklar için toplumsal farkındalık yaratmak istediğini belirtti. Faris, onlara örnek olmayı ve seslerini duyurmayı hedeflediğini söyledi. Yeni sistemle birlikte güzellik yarışmasında geleneksel taç uygulamasının kaldırıldığını belirten Faris, üzerinde “Miss Germany” yazan resmi kırmızı kuşağını göstererek, “Artık taç sistemi kalmadı” ifadelerini kullandı.