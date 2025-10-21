Haberler

Almanya, Gazze'den Çocukların Getirilmesine İzin Vermedi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hannover Büyükşehir Belediyesi'nin Gazze'den 20 hasta ve yaralı çocuğun alınması teklifini Alman hükümeti reddetti. Belediye Başkanı Belit Onay, bu duruma derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Almanya'da Hannover Büyükşehir Belediyesinin Gazze'de 20 hasta ve yaralı çocuğu alma teklifi, Alman hükümetinin reddetmesiyle engellendi.

Yeşiller Partisi'nden Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının kararından derin üzüntü duyduğunu ve bu duruma anlam veremediğini belirtti.

Sosyal Demokrat Partili Steffen Krach, Gazze'de 16 binden fazla insanın yurt dışında bakıma muhtaç olduğunu aktararak, "En azından en çok ihtiyaç duyanlara, yani çocuklara bu yardımı sağlamamak acımasızlıktır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığının, 20 bakıma muhtaç çocuğun ülkeye getirilmesine izin verilmemesine gerekçe olarak Gazze'deki durumun "çok kafa karıştırıcı ve öngörülemez" olmaya devam ettiği ve karmaşık prosedürleri gösterdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.