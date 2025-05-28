Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Sert Eleştiriler

BERLİN, 28 Mayıs (Xinhua) -- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uygulamalarını eleştirerek, siyasi baskıya boyun eğmeyeceklerini ve İsrail'e destek vermeye zorlanamayacaklarını söyledi.

Wadephul, salı günü Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun Berlin'de düzenlediği Avrupa Forumu'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki sivil nüfusun gıda ve ilaç gibi zorunlu ihtiyaç maddelerinden mahrum bırakılmasının "asla kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de bir gün önce aynı forumda yaptığı konuşmada İsrail'in askeri operasyonlarını sert şekilde eleştirmiş, "İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarının amacını artık anlamadığını" söylemişti.

Merz'le benzer açıklamalarda bulunan Wadephul, İsrail ordusunun Hamas'la mücadelede yürüttüğü askeri operasyonların orantılılık sınırını aştığını vurguladı.

Antisemitizmle mücadeledeki sağlam duruşlarının devam ettiğini ifade eden Wadephul, bu durumdan yararlanılarak Gazze'de devam eden çatışmalarda Almanya'nın araçsallaştırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Wadephul, İsrail'e silah tedariklerinin devam edip etmeyeceği konusunda ise uluslararası insani hukukun ihlal edilmesi riski karşısında harekete geçeceklerini ve böyle durumlarda "kesinlikle silah tedarikinde bulunmayacaklarını" kaydetti.