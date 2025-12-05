Haberler

Almanya ABD'nin ulusal güvenlik strateji belgesindeki bazı ifadelere tepki gösterdi

Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Almanya'ya yönelik ifadelere tepki gösterdi ve ifade özgürlüğü gibi konularda dışarıdan tavsiye almaya ihtiyaçlarının olmadığını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD yönetimi tarafından yayımlanan yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde kendilerine yönelik ifadelere tepki göstererek, ifade özgürlüğü gibi konularda kimsenin tavsiyesine ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Berlin'i ziyaret eden İzlanda Dışişleri Bakanı Katrin Gunnarsdottir, yaptıkları görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin yeni stratejisini tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde değerlendireceklerini belirten Wadephul, ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olduğunu ancak bu ittifakın öncelikli olarak savunma ve güvenlik politikası konularını ele almaya odaklandığını ifade etti.

Wadephul, şunları kaydetti:

"Elbette bu aynı zamanda bir değerler ittifakıdır ve bu nedenle başka konular da tartışılabilir. Ancak ifade özgürlüğü veya en azından Federal Almanya Cumhuriyeti'nde özgür toplumlarımızın örgütlenmesi konularının bu ittifaka ait olmadığına inanıyorum. Ayrıca, bu konularda kimsenin bize tavsiyede bulunmasına gerek olduğuna da inanmıyoruz. Bu konu, anayasal düzenimiz tarafından düzenlenmektedir. Bunun için yalnızca yürütme, yasama ve yargı olmak üzere üç hükümet erkine değil, aynı zamanda haklı olarak özgür bir medyaya da sahibiz. Buna büyük önem veriyoruz."

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin bugüne kadar tüm bu konuları kendi içinde derinlemesine görüşebilmiş olmasından mutluluk ve minnet duyduklarını belirten Wadephul, "Gelecekte de, dışarıdan tavsiyeye ihtiyaç duymadan, bu konuları kendi aramızda tartışıp müzakere edebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir ise İzlanda'nın ABD ile uzun yıllardır özellikle savunma ve güvenlik konularında mükemmel bir ilişkisi olduğunu belirterek, kendi savunma ve güvenliklerini güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Kendi kimliklerini korumanın önemini vurgulayan Gunnarsdottir, "Hükümetim, türünün ilk örneği olan yeni bir Savunma ve Güvenlik Stratejisi benimsedi. Almanya ve Finlandiya ile bir dizi ikili anlaşma imzalıyoruz, Kanada ve benzer düşünen diğer ülkelerle de aynısını yapacağız." dedi.

