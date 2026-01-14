Haberler

Almanya, İran'ı destekledikleri için Rusya ve Çin'i eleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'daki protestoları bastıran rejime destek veren Rusya ve Çin'i eleştirerek, İran'ın meşruiyetini kaybettiğini ve daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Almanya'da İran'da bulunan vatandaşlarına seyahat uyarısı yapıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran rejimine destek vermeye devam ettikleri için Rusya ve Çin'e eleştiride bulundu.

Bakan Wadephul, Washington ziyareti sırasında kamu yayıncısı ARD'ye verdiği demeçte, İran'da yapılan protestolara değindi.

Wadephul, "İran, Rusya ve kısmen de Çin arasındaki işbirliği, bu dünyada çok fazla sıkıntıya neden olan bir üçgen oluşturmaktadır." dedi.

İran hükümetini gösterileri bastırmak ve protestoculara aşırı güç kullanmakla suçlayan Wadephul, ülkenin yönetiminde meşruiyetini yitirdiğini savundu.

Wadephul, "Eğer bir rejim gösterileri ancak silahlı kuvvetlerle bastırabiliyorsa, o rejimin bittiğini görebilirsiniz." diye konuştu.

"Bu rejim kesin bir şekilde izole edilmelidir." ifadelerini kullanan Wadephul, Berlin'in daha sert yaptırımlar uygulamak ve Devrim Muhafızları'nı Avrupa Birliği terörle mücadele yaptırımları listesine eklemek için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı

Bu arada, Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik seyahat uyarısı güncellendi.

İran'da bulunan Alman vatandaşlarının ülkeyi terk etmeleri istenen açıklamada, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğinin halihazırda sahada yalnızca sınırlı konsolosluk yardımı sağlayabildiği ifade edildi.

Almanya Başbakanı Friedirch Merz, Tahran rejiminin "son günlerini ve haftalarını" yaşadığını söylemişti.

İran'da yaşananlara tepki olarak İran'ın Berlin Büyükelçisi 13 Ocak'ta Alman Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

