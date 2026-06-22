Almanya Savunma Bakanı, Hürmüz Boğazı krizinden ABD Başkanı'nı sorumlu tutuyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda devam eden krizden ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu.

Pistorius, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, "Sonuçta Trump, Hürmüz Boğazı'na tıpayı tıkadı. Ancak onu tekrar çıkarmak bizim çıkarımızadır." dedi.

Almanya Savunma Bakanı, İsviçre'de ABD ile İran arasında başlayan müzakerelerin kalıcı ateşkesle sonuçlanıp sonuçlanmayacağının henüz bilinmediğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda olası bir müdahalenin ön şartlarından birinin ateşkes olduğunu vurgulayan Pistorius, ikinci temel şartın da Almanya Federal Meclisinden yetki alınması ve bunun uluslararası bir çerçeveye dayanması olduğunu dile getirdi.

Pistorius, Meclisin yaz tatili öncesinde bir karar alıp almayacağının "tamamen belirsiz" olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin yeniden sağlanmasının Avrupa'nın enerji güvenliği ve ekonomik çıkarları açısından önem taşıdığını vurgulayan Pistorius, Almanya'nın hedefinin çatışmalara dahil olmak değil, ticari gemilerin güvenli geçişine katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Pistorius, boğazdaki mevcut krizin çözülmesinin Avrupa'nın çıkarına olduğunu belirterek, bunun ancak ilgili tarafların mutabakatıyla mümkün olabileceğini kaydetti.