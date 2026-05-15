Alman iç istihbarat teşkilatı veri analizleri için ABD yerine Fransız yazılımını tercih etti

Almanya'daki iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) veri analizleri için ABD merkezli Palantir Technologies yerine Fransız şirketi ChapsVision'ın geliştirdiği Avrupa menşeli bir çözümü tercih ettiği bildirildi.

Alman ulusal basınında yer alan haberlerde BfV'nin veri analizleri için ABD merkezli Palantir Technologies yerine Fransız şirketi ChapsVision'ın geliştirmesi kararının, "dijital egemenlik" açısından önemli bir dönüm noktası olduğu ve Almanya'nın güvenlik teknolojilerinde ABD'ye bağımlılığı azaltma çabasının yeni adımı olarak değerlendirildi.

Haberlerde, ArgonOS isimli yapay zeka destekli gelişmiş bir veri analiz ve istihbarat platformunun devasa veri kümelerini analiz edebildiği, farklı veri tabanları arasında bağlantılar kurabildiği ve karmaşık ağ yapılarını ortaya çıkarabildiği bilgisi paylaşıldı.

Hali hazırda Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) tarafından da kullanıldığı belirtilen yazılımın, ayrıca açık kaynak istihbaratı taraması da yapabildiği, özellikle terörle mücadele ve casusluk faaliyetlerinin tespitinde kullanılacağı kaydedildi.

Bu tercihle ABD merkezli teknoloji şirketlerine olan bağımlılığa karşı bilinçli bir mesaj verilmek istendiği yorumları yapılan haberlerde, BfV Başkanı Sinan Selen'in daha önce yaptığı açıklamalarda "Avrupa merkezli alternatiflerin güçlendirilmesi gerektiğini" savunduğu hatırlatıldı.

Bu karar Alman siyasetinde de tartışma yarattı. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Palantir seçeneğini tamamen dışlamaması gerektiğini belirtirken, Yeşiller Partisi ve bazı güvenlik uzmanları, şirketin kurucusu Peter Thiel nedeniyle ABD'ye stratejik bağımlılık oluşabileceği uyarısında bulundu.

Haberlerde ayrıca, Almanya'nın bazı eyaletlerin hala Palantir yazılımlarını kullanmaya devam ederken, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya gibi eyaletlerde ise Avrupa merkezli alternatiflere geçiş tartışmalarının hız kazandığı vurgulandı.