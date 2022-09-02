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Almanya'da yaşanan kuraklık

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İklim değişikliği kaynaklı çevre sorunları, dünya genelindeki kuraklık tehlikesinin boyutunu hızla artırırken bunun en çarpıcı etkileri, bu yaz Avrupa kıtasında görülüyor.

İklim değişikliği kaynaklı çevre sorunları, dünya genelindeki kuraklık tehlikesinin boyutunu hızla artırırken bunun en çarpıcı etkileri, bu yaz Avrupa kıtasında görülüyor. Avrupa Birliği (AB) Ortak Araştırma Merkezi'nin hazırladığı "Drought in Europe 2022" raporuna göre kıta genelinde son 500 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Avrupa topraklarının yüzde 44'ü kuraklık tehdidiyle yüz yüze kalırken Almanya'nın Hessen eyaletindeki Waldeck kentinde yer alan ve Almanya'nın büyük göllerinden olan Eder Gölü ile gölü besleyen akarsularda yaşanan kuraklık Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. 119,3 milyon metreküp depolama hacim ve 11 bin 800 kilometre karelik alana sahip Eder gölünde su seviyesinin düşmesi ile ahşap iskele ve balıkçı kayıklarının, karaya oturduğu görülüyor.

Kaynak: AA / Abdülhamid Hoşbaş - Güncel

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