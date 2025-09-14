Almanya'da Türklerin Adaylıkları ile Yerel Seçimler Yapıldı

Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 13,7 milyon seçmen, yerel düzeyde belediye meclis üyeleri ile belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti.

Alman siyaseti ve ülkede yaşayan Türkler açısından büyük önem taşıyan, 396 şehir ve beldede yapılan, yaklaşık 20 bin adayın yarıştığı seçimlerde sandıklar yerel saatle 18.00'de kapandı.

Sandıkların kapanmasıyla oylar sayılmaya başlanırken, kesin sonuçların pazartesi gecesine kadar açıklanması bekleniyor.

18 milyonu aşkın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan KRV'de yapılan ve çok sayıda Türk adayın da yarıştığı bu seçim, her ne kadar yerel seçim olsa da aynı zamanda Almanya'da şubatta yapılan erken genel seçimden sonraki ilk seçim olma özelliği taşıyor ve ülkedeki siyasi durumu yansıtması açısından büyük önem taşıyor.

Seçimlerde Türk adaylar da yer alıyor

Yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da, Türklerin yaklaşık 1 milyonunun yaşadığı KRV eyaletinde 16 yaş ve üzerindeki seçmenler, bu seçimlerle belediye meclislerini, ilçe meclislerini ve belediye başkanları veya ilçe yöneticilerini belirleyecek.

Alman vatandaşlarının yanı sıra Avrupa Birliği vatandaşları da belediye seçimlerinde oy kullandı.

Belediye başkanı seçimlerinde adayın ilk turda yüzde 50 barajını aşamaması halinde 28 Eylül'de ikinci tur yapılacak.

Türk kökenli seçmenlerin yoğun yaşadığı Köln, Bonn, Duisburg, Gelsenkirchen ve Solingen gibi büyük şehirlerde Türk kökenli belediye başkanı adayları da yer aldı.

Yerel seçimlerle aynı gün yapılan ve adayların çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Uyum Meclisi seçimlerinde ise ülkede yaşayan ancak Alman vatandaşı olmayanlar oy kullandı.

Belediyelere göre yetkileri farklılık gösterse de Uyum Meclisleri, belediye ile göçmen topluluklar arasında köprü görevi görerek göçmenlerin eğitim, kültür, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele gibi alanlardaki seslerinin belediye meclislerinde duyurulmasına ve çözüm bulunmasına yardımcı oluyor.