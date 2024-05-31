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Almanya'da Türk Toplumu Üyeleri Türk Vatandaşlıklarını Yeniden Kazanabilecek

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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyelerinin Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyelerinin Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini bildirdi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği yasal düzenlemeyle, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme yaşandığı belirtildi.

"Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, Türkiye'nin Almanya Başkonsolosluklarının 27 Haziran'dan itibaren başvuruları almaya hazır olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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