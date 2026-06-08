Almanya'nın Reutlingen kentinde geniş çaplı elektrik kesintisi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Reutlingen kentinde, trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Reutlingen belediyesinin internet sayfasından yapılan açıklamada, FairNetz şirketinin elektrik sağladığı bölgede büyük çaplı elektrik kesintisinin yaşandığı ifade edildi.

Şu anda 7 bin 600 haneye elektrik sağlanamadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, elektrik kesintisinin trafo merkezinde çıkan yangından kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, kente ne zaman yeniden tamamen elektrik sağlanacağına ilişkin kesin bir tahminde bulunmanın henüz mümkün olmadığı kaydedildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) polise dayandırdığı haberde de saat 01.45'te çıkan yangın nedeniyle Reutlingen-West trafo merkezinin devre dışı kaldığı belirtildi.

Trafo merkezine yönelik kundaklama şüphesinin bulunduğu, üç ayrı yangın noktasının tespit edildiği ve alandaki tel çitin hasar gördüğü ifade edilen haberde, Baden-Württemberg Kriminal Dairesinin soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.

Haberde, durumdan FairNetz şirketinin yaklaşık 20 bin müşterisinin etkilendiğine dikkat çekildi.