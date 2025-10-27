Almanya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Remscheid kentinde, bazı iş yerleri ve konutlarda yapılan aramalarda çeşitli silahlar ele geçirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, polis özel kuvvetlerinin de katıldığı operasyonla, sabaha karşı çok sayıda konut ve iş yerinde aramalar yapıldı.

Gözaltıların yapıldığı aramalarda, tanksavar mayınları ve patlayıcılar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri silah ele geçirildi.

Savcılık, daha sonra yapılacak açıklamada konunun detaylarına ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.