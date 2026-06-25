Berlin'de Aşırı Sıcak: Turistler Tekneyle Serinliyor
BERLİN, 25 Haziran (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de tekneyle geziye çıkan turistler, 24 Haziran 2026. Almanya'da son günlerde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı.
BERLİN, 25 Haziran (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de tekneyle geziye çıkan turistler, 24 Haziran 2026.
Almanya'da son günlerde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı. (Fotoğraf: Zhu Yinan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua