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Almanya'da aşırı sıcaklar etkisini artırıyor

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Almanya genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar 39 dereceye kadar yükseldi. Alman Meteoroloji Dairesi, yüksek sıcaklıkların hafta boyunca süreceğini, bazı bölgelerde tropikal gece koşulları yaşandığını ve şiddetli fırtına riskinin devam ettiğini bildirdi.

Almanya genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin batı ve güney bölgelerinde sıcaklıklar yer yer 39 dereceye kadar yükseldi.

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, yüksek sıcaklıkların hafta boyunca etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, sıcaklıkların Kuzey Ren-Vestfalya başta olmak üzere Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg ve Saarland eyaletlerinde 35 derecenin üzerine çıktığı, bazı bölgelerde ise 39 dereceye kadar ulaştığı belirtildi.

Bazı bölgelerde en yüksek seviye sıcaklık uyarılarının devrede olduğu, özellikle yoğun kentleşmenin bulunduğu alanlarda hissedilen sıcaklığın daha da arttığı ifade edilen açıklamada, Berlin için de yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 38 dereceyi aştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sıcak hava ile yerel şiddetli fırtına ve sağanak riskinin de sürdüğü vurgulandı.

Yerel basında, sıcak hava kütlesinin etkisiyle birçok kentte "tropikal gece" koşullarının oluştuğu ve gece sıcaklıklarının da 20 derecenin altına düşmediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
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