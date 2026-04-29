Almanya'da Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

Almanya'da, Rus istihbarat servisi adına faaliyet yürüttüğü şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kazakistan vatandaşı Sergej K'nın 28 Nisan'da Berlin'de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Sergej K'nın, Rus istihbarat teşkilatı adına çalıştığı iddia edildi.

Şüphelinin Mayıs 2025'ten bu yana düzenli olarak Rus istihbaratıyla temas halinde olduğu ve bağlantılı kişilere çok sayıda bilgi aktardığı ifade edilen açıklamada, aktarılan bilgiler arasında Almanya'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri destek, Alman savunma sanayisine ilişkin detaylar ve özellikle insansız hava araçları ile robot teknolojileri geliştiren şirketlere dair verilerin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin, Berlin'deki kamu binaları ile otoyollarda ilerleyen askeri konvoyların ve aralarında bir NATO ülkesine ait birliklerin de bulunduğu görüntüleri Rus istihbaratına ilettiği, olası sabotaj hedeflerine ilişkin bilgi verdiği ve sabotaj ile casusluk faaliyetleri için yeni kişiler temin etmeyi teklif ettiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
