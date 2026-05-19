Berlin'de Polis Şiddeti: Gösterici 'Oğlumu İsrail Öldürdü' Diye Haykırdı

Almanya'nın başkenti Berlin'de polisin şiddet uyguladığı bir göstericinin, oğlunun İsrail tarafından öldürüldüğünü belirterek tepki gösterdiği anın görüntüsü ortaya çıktı.

Berlin'de Kreuzberg semtinde düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşünde polisin bir göstericiye şiddet uygulayarak gözaltına almasıyla ilgili görüntü sosyal medyada yer aldı.

Görüntüde, göstericinin gözaltına alındığı sırada polise "Oğlumu İsrail öldürdü" diyerek tepki gösterdiği görülüyor.

Berlin polisi, 16 Mayıs'ta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşü sırasında da sert müdahalede bulunarak, biber gazı kullanmış ve çok sayıda göstericiyi darbetmişti.