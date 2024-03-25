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Almanya'da Müslümanlar ve Almanlar İftar Programında Buluştu

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Almanya'nın Ludwigsburg kentinde Müslümanlar ve Almanlar, şehir merkezinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İslamische Gemeinschaft Ludwigsburg (IGL) Camisi tarafından düzenlenen iftara soğuk havaya rağmen yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, ramazana özel ezgiler dinletildi.

IGL Cemiyet Başkanı Abdurrahman Polattimur, aylar süren hazırlıkların ardından iftar programını icra etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, katılımcılara, programa katkıda bulunan sponsorlara ve özellikle yönetim ekibine teşekkür etti.

İftar programına Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, Ludwigsburg Belediye Başkanı Andrea Schwarz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus'un yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çevre sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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