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Ankete göre Almanya'da Başbakan Merz'in kamuoyu desteği düşmeye devam ediyor

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Almanya'da yapılan ARD-DeutschlandTrend anketine göre Başbakan Friedrich Merz'e destek yüzde 13'e düşerken, aşırı sağcı AfD yüzde 27 oy oranıyla iktidardaki CDU-CSU'yu geride bıraktı.

Almanya'da yapılan anketler, Başbakan Friedrich Merz'e olan kamuoyu desteğinin düşmeye devam ettiğini, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin oy oranının iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partilerini (CDU-CSU) geride bıraktığını gösterdi

"ARD-DeutschlandTrend" anketine göre, Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtenlerin oranı bir önceki aya göre 3 puan düşerek yüzde 13'e geriledi.

Ankete katılan her 6 kişiden 5'i Başbakan Merz'in performansından memnun olmadığını ifade etti.

Ayrıca aşırı sağcı AfD'nin oy oranı yüzde 27'ye yükselirken, iktidar ortakları CDU-CSU yüzde 22 oy oranıyla ikinci sıraya geriledi.

Böylece AfD, iktidar blokunun 5 puan önüne geçti.

İktidarın diğer ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise bir puan kaybederek yüzde 12'ye düştü ve yüzde 15'teki Yeşiller Partisi'nin gerisinde kaldı.

Sol Parti ise yüzde 11 oy oranıyla beşinci parti konumundaki yerini korudu.

ARD-DeutschlandTrend'in yaklaşık 30 yıllık tarihinde, görevdeki hiçbir başbakana desteğin bu kadar düşmediği belirtildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
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