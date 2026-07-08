Haberler

Almanya'da lisede yaşanan şiddet olayında çok sayıda kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Welfen Lisesi'nde meydana gelen şiddet olayında çok sayıda kişi yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı. Polis olayı 'olası okul saldırısı' olarak değerlendiriyor.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Schongau kentindeki Welfen Lisesi'nde meydana gelen şiddet olayında çok sayıda kişinin yaralandığı, bir şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Bavyera Güney Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okulda çok sayıda kişinin yaralandığı şiddet olayının ardından geniş çaplı polis operasyonu başlatıldığı, şüphelinin kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşlardan okul çevresinden uzak durmalarını istedi.

Polis sözcüsü, ilk bulguların olayın "olası bir okul saldırısı" niteliği taşıdığına işaret ettiğini ancak soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.

Yetkililer, yaralı sayısının tek haneli olduğunu açıklarken, yaralıların kesin sayısı ile sağlık durumlarının henüz netleşmediğini bildirdi. Şüphelinin kimliği, olayın nedeni ve yaralıların öğrenci ya da okul personeli olup olmadığı konusunda da resmi açıklama yapılmadı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edilirken, yaralılara müdahale için 6 kurtarma helikopteri görevlendirildi. Öğrenci ve veliler için kentteki itfaiye binasında bilgi ve destek merkezi kuruldu.

Alman basınında yer alan haberlerde bazı yaralıların kesici aletle yaralandığı ve 4 kişinin ağır yaralandığı öne sürülse de polis, bu bilgileri henüz resmi olarak doğrulamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Lezzeti ayrı, sunumu ayrı şov: Dünya basını önce izledi, sonra yedi
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek

NATO'dan Zelenski'yi mest edecek karar! Bildirgede resmen yer aldı
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler