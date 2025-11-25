Almanya'da Kış Fırtınası Can Aldı

BERLİN, 25 Kasım (Xinhua) -- Almanya'da kış mevsiminin ilk büyük fırtınası nedeniyle kar ve buzla kaplanan yollarda meydana gelen kazalar ve seyahat kesintileri sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Bavyera eyaletinde, iki tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi ağır, birden fazla kişi de orta derecede yaralandı. Polis yetkilileri, kazanın yaşandığı yolun son derece kaygan olduğunu bildirdi.

Ülkenin güneydeki Baden-Wuerttemberg eyaletinde de buzlu yolda kontrolünü kaybederek başka bir araca çarpan 68 yaşındaki sürücü yaşamını yitirirken, diğer aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.

Ülkenin orta kesimdeki Hesse eyaletinde ise buzlu yollar ve gece boyunca yağan kar nedeniyle meydana gelen onlarca kazada 9 kişi yaralandı. Polis yetkilileri, eyalette pazar akşamı ile pazartesi sabahı arasında hava koşullarına bağlı 30'dan fazla kazanın meydana geldiğini bildirdi.

Ülkedeki diğer federal eyaletlerde de kara ve demiryollarında çoğu küçük çaplı kazalar ve trafikte aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Alman Meteoroloji Servisi'ne göre zorlu hava koşulları bir süre daha devam edecek. Doğuda bu akşam buzlanma ve hafif don öngörülürken, orta ve güney bölgelerde buzlanma riski, Alp Dağları'nda da kar yağışı bekleniyor.