Almanya'daki kiliseler 2025'te 1,1 milyondan fazla üye kaybetti

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliseleri, 2025'te 1,1 milyondan fazla üye kaybetti. Katolik Kilisesi'nde 307 bin 117 kişi, Protestan Kilisesi'nde ise yaklaşık 350 bin kişi üyelikten ayrıldı.

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliselerinin 2025'te 1,1 milyondan fazla üye kaybettiği bildirildi.

Alman Katolik Kilisesi'nden yapılan açıklamada, geçen yıl Katolik Kilisesi üyeliğinden ayrılanların sayısının 307 bin 117 olduğu belirtildi.

Katolik Kilisesi açıklamasında, 2025'te kilise üyelerinden 203 bin 496'sının hayatını kaybettiği aktarıldı. Böylelikle Katolik Kilisesi geçen yıl toplam 510 bin 613 üye kaybetti.

Açıklamada, Almanya'da Katolik Kilisesi'nin 2025 sonu itibariyle toplam üye sayısının 19 milyon 219 bin 601 olduğu ifade edildi.

Protestan Kilisesi'nden yapılan açıklamada da üye sayısında bir yıl öncesine göre yüzde 3,2 oranında düşüş olduğuna dikkati çekildi.

Geçen yıl yaklaşık 350 bin kişinin Protestan Kilisesi üyeliğinden ayrıldığı, yaklaşık 330 bin üyenin de hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 31 Aralık 2025 itibariyle kilisenin üye sayısının 17,4 milyon olduğu ifade edildi.

Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Heiner Wilmer kilise üyeliğinden ayrılanların sayısının yüksek olmasından üzüntü duyduğunu belirterek, bunun çeşitli nedenleri bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Erbil Başay
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Haberler.com
500

Görüntü Şırnak'ta kaydedildi: Ölümden kaçış anı anbean kamerada

Ölümden kaçış anı kamerada!
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
İran'dan Körfez'e yoğun saldırı: 7 komşuya 3 binden fazla füze fırlattı

İran komşu demedi, düğmeye bastı! 7 ülkeye binlercesini fırlattı
Netanyahu'dan 2. 'ölmedim' videosu

Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor! Netanyahu'dan yeni görüntü
Görüntü Şırnak'ta kaydedildi: Ölümden kaçış anı anbean kamerada

Ölümden kaçış anı kamerada!
Bahçeli: Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır

MHP Lideri Bahçeli'den "Mescid-i Aksa" mesajı: Ankara ile Tahran...
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına sert tepki

İsrail'in kara harekatına Türkiye'den ilk tepki