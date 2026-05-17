Almanya'da özel barınakta yaşayan kaplanın saldırısı sonucu 73 yaşındaki kişi ağır yaralandı
Almanya'nın Schkeuditz kasabasındaki özel bir hayvan barınağında bir kaplan, 73 yaşındaki bir çalışana saldırarak ağır yaraladı. Kaçan kaplan, arama çalışmaları sonucu bulundu ancak kontrol altına alınamayınca güvenlik güçlerince vuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarındaki Schkeuditz kasabasında özel bir hayvan barınağında yaşayan kaplanın, 73 yaşındaki bir kişiyi ağır yaraladığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaplanın barınakta bulunan bir çalışan olan 73 yaşındaki adama saldırdığı ve ardından barınaktan kaçtığı belirtildi.
Kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan adamın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.
Kaçan kaplanın, yapılan arama çalışmalarının ardından yakınlardaki bir bahçe alanında tespit edildiği aktarıldı.
Yetkililer, hayvanın kontrol altına alınamaması üzerine güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.