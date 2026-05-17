Haberler

Almanya'da özel barınakta yaşayan kaplanın saldırısı sonucu 73 yaşındaki kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Schkeuditz kasabasındaki özel bir hayvan barınağında bir kaplan, 73 yaşındaki bir çalışana saldırarak ağır yaraladı. Kaçan kaplan, arama çalışmaları sonucu bulundu ancak kontrol altına alınamayınca güvenlik güçlerince vuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarındaki Schkeuditz kasabasında özel bir hayvan barınağında yaşayan kaplanın, 73 yaşındaki bir kişiyi ağır yaraladığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaplanın barınakta bulunan bir çalışan olan 73 yaşındaki adama saldırdığı ve ardından barınaktan kaçtığı belirtildi.

Kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan adamın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

Kaçan kaplanın, yapılan arama çalışmalarının ardından yakınlardaki bir bahçe alanında tespit edildiği aktarıldı.

Yetkililer, hayvanın kontrol altına alınamaması üzerine güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovısıon şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim

Fener'in hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

Elleri kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde yeni detaylar

Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

ABD-İran savaşında tarafını seçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti

Herkes şaşkın: Yeni sezonda Chelsea'de