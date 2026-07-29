Almanya'da kabinede değişiklik

Almanya'da Sağlık ve Ulaştırma bakanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

Başbakan Friedrich Merz, kabinede yapılan değişiklik çerçevesinde Sağlık Bakanlığına Carsten Linnemann ve Ulaştırma Bakanlığına da Steffen Bilger'i getirdi.

Merz ayrıca eski Sağlık Bakanı Nina Warken'i de Başbakanlık bünyesinde bulunan Özel Görevlerden Sorumlu Bakan olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı binasında yeni bakanlara atama belgelerini verdi.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, Almanya'da dönüm noktası niteliğinde köklü değişimlerin ve temel krizlerin yaşandığını belirterek, "Savaşlar ve ciddi jeopolitik çatışmalar, Avrupa Birliği ve NATO'da yeni yükler ve yeni sorumluluklar, son olarak da uzun süredir devam eden ekonomik durgunluk, tüm bunlar Almanya için birer meydan okumadır. Bu durumda hepimiz cesaretimizi toplamalıyız. Siyasi tecrübemden yola çıkarak, ülkemizin eyleme geçme gücüne dair en ufak bir şüphem yok." dedi.

Yeni atanan bakanların yemin töreninin, yaz tatili sonrası mecliste eylül ayında yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA