Almanya'da İklim Aktivistlerine Hava Trafiğini Aksattıkları İçin 400 Bin Avro Tazminat Cezası

Almanya'da Hamburg Havalimanı'nda eylem yapan 10 iklim aktivistine, hava trafiğini aksattıkları gerekçesiyle 400 bin avro tazminat cezası verildiği bildirildi.

Hamburg Bölge Mahkemesi, Temmuz 2023'te Hamburg Havalimanı'nda düzenledikleri eylemle hava trafiğinin aksamasına neden olan 10 iklim aktivistinin, toplam 400 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.

"Son Nesil" adlı aktivist grubu, okul tatilinin başladığı 13 Temmuz 2023 sabahı havalimanı pistine kendilerini yapıştırarak eylem yapmış ve bu eylem sonucunda yaklaşık 60 Lufthansa Grubu uçuşu iptal edilmiş ve binlerce yolcu etkilenmişti.

Uçuşları iptal olan kendi iştirakleri adına Lufthansa Grubu'nun göstericilere karşı açtığı davada mahkeme, karar duruşmasında hükmünü açıkladı.

Mahkeme, göstericilerin davalı hava yollarının ticari faaliyetlerine kasıtlı ve hukuka aykırı bir şekilde müdahale ettikleri gerekçesiyle 400 bin avroluk zararın karşılamasına hükmetti.

Ayrıca, aktivistlerin mahkeme masraflarını da karşılamasına hükmedilirken, karara karşı itiraz yolunun açık olduğu ifade edildi.