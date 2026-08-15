Hürtgenwald'da Tarihin En Büyük Orman Yangını

BERLİN (AA) – Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Hürtgenwald beldesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hürtgenwald beldesinin bağlı olduğu Düren Belediyesinin internet sayfasından yapılan açıklamada, Hürtgenwald'daki orman yangının gece daha fazla yayılmadığı belirtildi.

Açıklamada, yangın söndürme helikopterlerinin sabah yeniden göreve başladığı ve yangına havadan da müdahale edildiği aktarılarak, federal ve eyalet polisi ile Alman ordusuna bağlı toplam 10 yangın söndürme helikopterinin kullanıma hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Durumun "statik" olduğu ve yangının genişlemediği kaydedilen açıklamada rüzgarın kuzey yönünden esmeye başladığı, bunun mevcut durumu nasıl etkileyeceğinin ise belirsiz olduğu ifade edildi.

Açıklamada yangını söndürme çalışmalarına toplam 1400 kişinin katıldığı bildirilerek, Hürtgenwald'daki halka suyu tasarruflu kullanma çağrısında bulunuldu.

Alman Haber Ajansına (DPA) göre Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Tarım Bakanı Silke Gorissen, Hürtgenwald'daki orman yangınının eyaletin kuruluşundan beri çıkan en büyük orman yangını olabileceğini belirtti.

Hürtgenwald'da, on yıllardan bu yana karşılaşmadıkları büyüklükteki bir orman yangını olduğunu ifade eden Gorissen, "Bu (orman yangını), eyaletimizin kurulmasından bu yana gerçekten de en büyüğü olabilir." ifadesini kullandı.

Almanya ile Belçika sınırına yakın konumdaki Hürtgenwald beldesinde dün çıkan orman yangınında alevlerin 200 metre kadar yaklaşması üzerine 2 bin kişinin yaşadığı Gey Mahallesi tamamen tahliye edilmişti.

Belediye sınırlarında 420 futbol sahasına denk gelen yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın yangından etkilendiği bildirilmiş, arazide bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA