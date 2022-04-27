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Almanya'da hükümetin gıda güvenliği politikası protesto edildi

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya'da hükümetin gıda güvenliği politikası protesto edildi

Almanya'da Başbakanlık binası önünde toplanan bir grup, hükümetin gıda güvenliği politikasına tepki gösterdi.

Almanya'da Başbakanlık binası önünde toplanan bir grup, hükümetin gıda güvenliği politikasına tepki gösterdi.

"Açlığa karşı eylem" adlı inisiyatif tarafından organize edilen gösteride protestocular, hükümetin gıda güvenliği ve tedarik zinciri konusunda yetersiz kaldığı yönünde eleştiride bulundu.

Ellerinde pankartlar ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i temsil eden şişme balon ile Başbakanlık önünde toplanan göstericiler, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın dünyayı bir kıtlığa sürükleyebileceği uyarısında bulunarak hükümetin gıda güvenliği konusunda sağlam adımlar atmasını istedi.

Alman protestocular ayrıca "Boş vaatler yerine dolu tabaklar istiyoruz", "Parçalamak yerine paylaşalım" yazılı pankartlar açtı.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Başbakanlık, Almanya, Güncel, Haberler

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