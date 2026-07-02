Almanya'da hastane yangını: 2 ölü

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Ludwigslust kentinde bir hastanede çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rostock Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ludwigslust'taki Helene-von-Bülow-Kliniği'nde yangın çıktığı, olay yerine itfaiye, polis ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, hayatını kaybeden bir kişinin 85 yaşındaki Alman olduğu, diğer kişi için kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, yangına ilişkin soruşturmayı kriminal polisin üstlendiği kaydedildi.

Kamu yayıncısı NDR'nin haberinde de yangın nedeniyle bir kişinin dumandan zehirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Yangından sonra hastanenin ve yan binaların boşaldığı, 5 hastanın önlem amaçlı başka bir hastaneye kaldırıldığı ifade edilen haberde, yangının bir hasta odasında çıktığı ve damar cerrahi bölümüne de sıçradığı aktarıldı.

Haberde, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.