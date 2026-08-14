Almanya'da helikopter kazası: Pilot hayatını kaybetti

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Erzgebirge Dağları'nda bir helikopterin düştüğü belirtildi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Chemnitz polisine dayandırdığı haberde, Erzgebirge Dağları'nda Sehmatal bölgesi yakınlarındaki ormanda kireçleme çalışmaları sırasında bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Haberde, helikopterde bir pilotun bulunduğu aktarıldı.

Kamu yayıncısı MDR'nin haberine göre, kazada pilot hayatını kaybetti.

Helikopterin düşme sebebine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA