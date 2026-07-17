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Almanya'da bir silah şirketini dronla gözetlediği öne sürülen Moldova vatandaşı gözaltına alındı

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Almanya'da bir silah tesisini drone ile gözetleyen Moldova vatandaşı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin bilgileri yabancı bir kuruma iletmeyi planladığı değerlendiriliyor.

Almanya'da, Moldova vatandaşı bir kişinin bir silah üretim tesisini dronla gözetlediği şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Polis ile Münih Savcılığından yapılan ortak açıklamada, bir silah şirketinin arazisi üzerinde dron görüldüğüne ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçildiği aktarıldı.

Açıklamada, polis ekiplerinin dronu kullandığından şüphelenilen 37 yaşındaki kişiyi tesisin yakınında yakalayarak gözaltına aldığı ifade edildi.

Şüphelinin ulusal savunma açısından önem taşıyan bilgileri toplamak amacıyla dronu şirket arazisi üzerinde uçurduğundan şüphelenildiği kaydedilen açıklamada, şüphelinin elde ettiği görüntü veya bilgileri yabancı bir kurum ya da yasaklı bir örgüte iletmeyi planladığının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, zanlının Bavyera eyaletinde gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Münih Başsavcılığı, devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek silah şirketinin adını ve olayla ilgili diğer ayrıntıları paylaşmadı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
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