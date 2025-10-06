Almanya'da DİTİB'e Bağlı Yeşil Cami İbadete Açıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Voerde şehrinin Möllen beldesinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Yeşil Cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Din Görevlisi Abdulkerim Ünal'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış törenine, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Voerde Belediye Başkanı Dirk Haarmann, DİTİB derneklerinin başkan ve yöneticileri ile çok sayıda çevre sakini katıldı.

Başkonsolos İzbul, törende yaptığı konuşmada, camilerin yalnızca ibadet yeri değil, aynı zamanda birer eğitim ve kültür merkezi olduğunu vurguladı.

İzbul, "Burası sadece yıllar boyunca yalnız ibadet edilen bir mekan değil, aynı zamanda Türk toplumunun buluşma noktası, gençlerimizin yetiştiği bir kültür ocağı ve Almanya'daki varlığımızın sembollerinden birisi olmuştur. Açılışını yaptığımız bu yeni mabedin çocuklarımız ve gençlerimiz için de bir eğitim ve kültür yuvası olacağına inanıyorum. Emeği geçenlere içten teşekkürlerimi sunuyor, bu güzide eserin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

DİTİB Genel Başkanı Kuzey ise "Burada insanlar ibadet etmeli, öğrenmeli, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmalı ve birlikte sorumluluk üstlenmelidir. Burada şu netleşmelidir, İslam bu toplumun bir parçasıdır ve Müslümanlar da bu topluma aktif katılımda bulunmaktadır. Bu cami, bugün ve gelecek nesiller için hoşgörünün, diyaloğun ve barışın bir sembolü olarak kalsın." diye konuştu.

Şehrin yöneticileri başta olmak üzere caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Kuzey, DİTİB Möllen Yeşil Cami Dernek Başkanı Simmani Kamacı'ya plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesilen Yeşil Cami ibadete açıldı.