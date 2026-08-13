Almanya'da sıcaklardan 12 bin 500 ölüm

Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 500 civarına yükseldiği bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) 2 Ağustos'a kadar Almanya'da aşırı sıcaklarla bağlantılı ölümlere ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, 2026'nın 15. haftasından 31. haftasına kadar ülkede aşırı sıcaklara bağlı 12 bin 500 civarında kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son 10 yılda özellikle 2018 ve 2019'da aşırı sıcaklara bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının yüksek olduğuna işaret edilen raporda, 2018'de 9 bin 400, 2019'da 7 bin 700 kişinin hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Aşırı sıcaklar özellikle yaşlıları etkiliyor

Özellikle yaşlıların aşırı sıcaklardan etkilendiğine dikkati çekilen raporda, bu yıl 2 Ağustos'a kadar aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenlerden 6 bin 270'inin 85 yaş üstü olduğu belirtildi.

Raporda, bu yıl aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenlerin 1900'ünün 65-74 yaşlarında, 3 bin 110'unun da 75-84 yaşlarında olduğu kaydedildi.

Bu yıl aşırı sıcakların etkili olduğu özellikle 26. haftada hayatını kaybedenlerin sayısının yüksek olduğuna işaret edilen raporda, 22-29 Haziran'da yaklaşık 9 bin 600 kişinin aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu dönemde Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini göstermiş, 28 Haziran'da Brandenburg eyaletine bağlı Oder-Spree bölgesindeki Neissemünde beldesine bağlı Coschen ilçesinde sıcaklık 41,7 santigrat derece ölçülerek sıcaklık rekoru kırılmıştı.

RKI'nın 9 Temmuz'da yayımladığı raporda, 2026'nın 15. haftasından 26. haftasına kadar ülkede aşırı sıcaklara bağlı yaklaşık 5 bin 120 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA