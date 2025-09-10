Almanya'da Bıçaklı Saldırıya Ömür Boyu Hapis Cezası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Solingen kentinde geçen yıl yaptığı bıçaklı saldırıda 3 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan saldırgana ömür boyu hapis cezası verildi.

Wuppertal Bölge Mahkemesi'nde, Suriyeli Issa al H'nin Solingen'de 23 Ağustos 2024'te düzenlenen festivalde insanları rastgele bıçaklaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin karar duruşması yapıldı.

Duruşmada, Issa al H. ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Federal Savcılık, Issa al H. hakkında hazırladığı iddianamede, bu suçu Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki en ciddi siyasi saikli suçlardan biri olarak nitelendirmiş, ihtiyati tutuklama ve müebbet hapis cezası talep etmişti.

27 yaşındaki Issa al H. suçunu daha önce itiraf etmişti.

Olay

Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos 2024'te gerçekleştirilen Çeşitlilik Festivali'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.

Saldırı ülke çapında büyük yankı uyandırmış ve Almanya'nın mülteci ve sığınmacı politikasında değişiklik yapılması konusunda tartışmalara yol açmıştı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Issa al H'nin terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini paylaştığı ve örgüte "23 Ağustos 2024'ten önce şu anda kesin olarak belirlenemeyen bir zamanda katıldığı" belirtilmişti.