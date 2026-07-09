Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklara bağlı yaklaşık 5 bin 120 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı yaklaşık 5 bin 120 can kaybı yaşandığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsünün (RKI) yayımladığı raporda, Almanya'da etkili olan aşırı sıcak havaların ölüm sayılarının artmasına da neden olduğu belirtildi.

Haziran sonundaki sıcak hava dalgasından dolayı hava sıcaklıklarının "rekor seviyelere" ulaştığına işaret edilen raporda, 2026'nın 15. haftasından 26. haftasına kadar ülkede aşırı sıcaklara bağlı yaklaşık 5 bin 120 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Özellikle yaşlıların aşırı sıcaklardan etkilendiği ifade edilen raporda, 28 Haziran'a kadar aşırı sıcaklardan hayatını kaybeden 2 bin 950 kişinin 85 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.

Raporda, 75 ila 84 yaş grubunda bu sayı 1320, 65 ila 74 yaş grubunda 550 ve 65 yaşın altındakilerde ise yaklaşık 300 kişi olarak kaydedildi.

RKI'nın 2026'nın 15. ila 25. haftaları için 2 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, ülkede bu dönemde aşırı sıcaklara bağlı yaklaşık 810 kişi hayatını kaybetti.

Raporlar, 22-28 Haziran'da, aşırı sıcakların etkili olduğu haftada hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 310 olduğunu ortaya koydu.

Bu dönemde Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini göstermiş, 28 Haziran'da Brandenburg eyaletine bağlı Oder-Spree bölgesindeki Neissemünde beldesine bağlı Coschen ilçesinde 41,7 santigrat derece ölçülerek sıcaklık rekoru kırılmıştı.