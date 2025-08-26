Almanya'da aşırı sağcı eylemler nedeniyle 97 asker görevden alındı

Almanya'da 2024 yılında ordudaki aşırı sağcı eylemler nedeni ile 97 askeri personel görevden alındı.

Almanya, 2024 yılında ordudaki aşırı sağcı eylemler nedeni ile 97 askeri personelin görevden alındığını açıkladı. 2023'te görevden alınan askeri personel sayısı 62 olarak kaydedildi. Federal Savunma Bakanlığı, geçen yıl 280 şüpheli aşırı sağcı vaka yaşandığını açıkladı.

Almanya'da 2024'te "aşırı sağcı" eylemler nedeniyle ordudaki 97 askeri personelin görevden alındığı bildirildi.

Federal Mecliste Sol Partili bir milletvekilinin soru önergesine Federal Savunma Bakanlığınca verilen yanıtta, 2024'te ordudan 97 askeri personelin görevden alındığı belirtilirken, bu sayının 2023'te 62 olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, geçen yıl 280 şüpheli "aşırı sağcı" vaka gerçekleştiği, bu vakalar arasında "Hitler selamları, ırkçı söylemler, aşırı sağcı şarkılar söylenmesi" gibi eylemlerin olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
