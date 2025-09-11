Haberler

Almanya'da AfD Milletvekili Krah'ın Dokunulmazlığı Kaldırıldı

Güncelleme:
Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Maximilian Krah'ın dokunulmazlığı, Federal Meclis tarafından kaldırıldı. Krah'ın rüşvet ve kara para aklama iddialarıyla soruşturma altında olduğu belirtildi.

Federal Meclisten yapılan açıklamada mecliste, Seçim, Dokunulmazlık ve İç Tüzük Komisyonunun Krah'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tavsiye kararının oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Böylelikle parlamento, Krah'ın evinde ve ofisinde aramalar yapılmasının yolunu açtı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Dresden Başsavcılığının mayıs ayında Krah hakkında Çin'den yapıldığı iddia edilen ödemelerle bağlantılı rüşvet ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açtığı ifade edildi.

Savcılığın, "dava açmak için yeterli neden olup olmadığını" araştırmak istediği aktarıldı.

Krah hakkındaki suçlamaların, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği yaptığı dönemle ilgili olduğu kaydedildi.

Suçlamaları reddeden Krah, 2019-2025 döneminde AP milletvekilliği yapmış, Şubat 2025'te Almanya'da düzenlenen erken genel seçimde Federal Meclis milletvekili seçilmişti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
