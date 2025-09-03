Almanya'da 8 Polis Memuruna Ayrımcı İçerik Suçlaması

Almanya'da Aşağı Saksonya eyaletinde internet üzerinden sohbet gruplarında aşırı sağcı ve ayrımcı içerik paylaştıkları suçlamasıyla 8 polisin cep telefonlarına el konulduğu bildirildi.

Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kasım 2019'da bir sohbet grubundaki ifadeler nedeniyle soruşturma yapıldığı belirtilerek, Aşağı Saksonya'daki 8 polis memurunun cep telefonlarına ve diğer veri depolama araçlarına el konulması ile aranmasına ilişkin mahkeme kararının bu sabah uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, sohbet grubunda ırkçı ve Nazi dönemindeki şiddeti ve uygulamaları küçümseyen yorumların ve görsellerin yanı sıra engelli karşıtı ve ayrımcı içerikler paylaşıldığı aktarıldı.

Sohbet grubundaki 13 kişinin polis akademisindeki eğitim döneminden birbirini tanıdığı bildirilen açıklamada, bunlardan bir kişinin başka suçlamalar nedeniyle daha önce memurluktan ihraç edildiği, diğer bir kişi hakkında ise ihraç davasının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, suçlamaların doğrulanması durumunda memurlar yasası çerçevesinde polislerin görevden alınabileceği kaydedildi.

Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Daniela Behrens, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirterek, "İnsan onuruna saygı duymayanların Aşağı Saksonya polis teşkilatında yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Eyaletteki 24 binden fazla polis memurunun büyük çoğunluğunun özgürlükçü demokratik temel düzene bağlı olduğunu ifade eden Behrens, bir azınlığın Aşağı Saksonya polisinin ve dürüst şekilde çalışanların itibarını zedelemesine müsamaha göstermeyeceğini vurguladı.