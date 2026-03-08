Haberler

Almanya'da binlerce kadın, hakları için gösteri düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Köln'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 4 binden fazla kadın, hakları için 'Feminist Mücadele Günü' temasıyla eylem yaptı. Kadınlar, ataerkil düzenin sona ermesi ve feminist barış çağrısında bulundu.

Almanya'nın Köln kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 4 binden fazla kadın, hakları için eylem yaptı.

Şehir merkezindeki Heumarkt Meydanı'nda "Feminist Mücadele Günü" temasıyla bir araya gelen kadınlar, "Ataerkil düzeni ortadan kaldırın", "Dünya çapında feminist barışı yaratın", "Silahlanma yarışını durdurun" yazılı dövizler taşıdı, kadın hakları için sloganlar attı.

Gösterinin organize komitesi tarafından dağıtılan broşürlerde, şu ifadelere yer verildi:

"Biz, hayatlarımızın savaşlar, silahlar ve ulusal güç politikalarıyla değil, dayanışma, özgür irade ve barışla belirlendiği bir toplum için mücadele ediyoruz. Bizim için feminist barış, sadece savaşın sonu değil, savaşları doğuran ataerkil ve kapitalist sistemin sonu anlamına gelir. Hayatlarımızı kendi ellerimize almak ve hayatları yok etmek yerine koruyan bir siyaset yaratmak demektir."

Yapılan konuşmaların ardından aralarında Türklerin de olduğu kadınlar, sloganlar eşliğinde şehir merkezine yürüdü.

Yaklaşık 4 saat süren gösteri ve yürüyüşün ardından göstericiler dağıldı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak

Türkiye KKTC'ye F-16'ları konuşlandırıyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran hedef listesini değiştirdi! Artık sadece Körfez ülkelerini vurmayacaklar

İran stratejisini değiştirdi! Sadece Körfez ülkeleri vurulmayacak
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı

Savaş suçu işlemekten hiçbir çekinceleri yok! Beyaz fosforla vurdular
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
İran hedef listesini değiştirdi! Artık sadece Körfez ülkelerini vurmayacaklar

İran stratejisini değiştirdi! Sadece Körfez ülkeleri vurulmayacak
Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Trump'ın imdadına yetişti! Ukrayna'dan İran'a karşı hamle
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor