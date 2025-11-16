Haberler

Almanya'da 535 Aşırı Sağcı Aranıyor

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, 535 aşırı sağcının arandığını ve bu kişilerin üçte birinin şiddet suçlarından dolayı yakalama kararına sahip olduğunu açıkladı. Arananlar arasında yurt dışında bulunanların sayısı da dikkat çekiyor.

Federal Meclisteki Sol Partinin verdiği soru önergesine yanıt olarak Federal İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre üçte biri şiddet suçlarından olmak üzere 535 aşırı sağcı polis tarafından aranıyor.

Bu kişiler hakkında toplam 714 suçtan yakalama kararı bulunuyor.

Aranan aşırı sağcılardan 20'sinin Polonya'da, 13'ünün Avusturya'da olmak üzere 115'inin yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Federal Anayasayı Koruma Ofisinin (BfV) 2024'te 37 bin 835 aşırı sağcı suçu kayıtlara geçirdiği, bu sayının 2023'e kıyasla yüzde 47,4'lük artış gösterdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
