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Almanya'da 28. Açık Cami Günü Kutlandı

Almanya'da 28. Açık Cami Günü Kutlandı
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Almanya'da iki Almanya'nın birleşme yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 28. Açık Cami Günü etkinliklerine yoğun ilgi gösterildi. DİTİB camilerinde bu yılki tema 'İnsan hayatı ve önemi' olarak belirlendi, yüz binlerce kişi camileri ziyaret ederek İslamiyet hakkında bilgi aldı.

İki Almanya'nın birleşme yıl dönümü dolayısıyla ülkedeki camilerde geleneksel hale gelen "Açık Cami Günü" etkinliklerinin bu yıl 28'incisi düzenlendi.

Almanya'da 1997 yılından bu yana geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Açık Cami Gününe" bu yıl da Müslüman olmayan toplumun ilgisi yoğun oldu.

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyinin (KRM) bu yılki temasını "İnsan hayatı ve önemi" olarak belirlediği Açık Cami Gününde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilere Müslüman olan veya olmayan çok sayıda kişi yoğun ilgi gösterdi.

Almanya'da 858 caminin bağlı bulunduğu DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne gelen konuklar, cami ve İslamiyet ile ilgili bilgi aldı.

Köln'de bu yıl 28'ncisi düzenlenen programa, Köln Anakent Belediye Başkan Yardımcısı Ralf Heinen ile kentin yerel yöneticileri de katılarak camiyi ziyaret etti.

DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon, AA muhabirine, 3 Ekim gününün gerek Müslüman gerekse gayrimüslimlerin camilere davet edildiği çok özel bir gün olduğunu söyledi.

Gün içinde yüz binlerce kişinin camileri ziyaret ederek, ibadethaneleri içeriden görme imkanına sahip olduklarını belirten Kalyon, "Bu sebepten dolayı biz her yıl yeni bir temayla bu etkinlikleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu yıl camilerimizde 'insan hayatının önemini' vurgulayarak bunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bugün çok özel bir gün ve Almanya'da izin günü olması dolayısıyla insanların camiye gelme oranı daha yüksek. Bugün de burada misafirlerimize hem camimizi hem İslamiyet'i anlatmaya çalıştık." dedi.

Bu yılki etkinlikler kapsamında gün boyu çeşitli seminer, sergi ve etkinlikler düzenlendi, cami rehberleri ziyaretçilere camileri tanıttı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel

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