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Almanya'da 2025'te 332 bin 500 kişi Alman vatandaşlığına geçti

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Almanya'da 2025 yılında 332 bin 500 yabancı uyruklu Alman vatandaşlığına geçti. Suriyeliler ilk sırada yer alırken, Türkler ikinci sırada. Çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasanın etkisiyle vatandaşlığa geçişlerde rekor kırıldı.

Almanya'da 2025'te 332 bin 500 yabancı uyruklunun Alman vatandaşlığına geçtiği bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), geçen yıl yabancı uyrukluların Alman vatandaşlığına geçişlerine ilişkin verileri açıkladı.

Destatis'in açıklamasında, ülkede 2025 yılında 332 bin 500 yabancı uyruklunun Alman vatandaşlığına geçtiği belirtilerek "istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2000 yılından bu yana hiçbir zaman bir yıl içinde 300 binden fazla kişinin vatandaşlığa kabul edilmediği"ne dikkat çekildi.

Açıklamada, 2025 yılında Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 14 arttığı belirtilerek böylece Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısının son beş yıldır yükseldiği kaydedildi.

2025 yılında Alman vatandaşlığına geçenler arasında 65 bin 574 kişiyle Suriyelilerin ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, Suriyelileri 34 bin 92 kişiyle Türklerin, 19 bin 661 kişiyle Rusların takip ettiği bildirildi.

Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 51 arttığı belirtilen açıklamada, aynı dönemde Alman vatandaşlığına geçen Bosna Hersek vatandaşlarının sayısının yüzde 126 artışla 8 bin 800'e, ABD vatandaşlarının sayısının yüzde 100 artışla 6 bin 600'e ve Arnavutların sayısının yüzde 97 artışla 6 bin 100'e yükseldiğine işaret edildi.

Açıklamada, 2025 yılında 467 bin 400 yabancı uyruklunun Alman vatandaşlığına başvurduğu belirtilerek bu başvuruların yüzde 15'inin Suriyeliler, yüzde 11'inin Türkler ve yüzde 5'inin Ruslar tarafından yapıldığı kaydedildi.

Çifte vatandaşlığı mümkün kılan Vatandaşlık Yasası Haziran 2024'de yürürlüğe girmişti

Almanya'da yabancıların Alman vatandaşlığına geçişini kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kulan yeni Vatandaşlık Yasası 27 Haziran 2024'te yürürlüğe girmişti.

Yeni yasayla Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilmiş, belirli şartları yerine getirenler için bu süre 3 yıla kadar düşürülmüştü.

Almanya'da doğan çocukların, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilmesine olanak sağlanmıştı. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlere, kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğu da kaldırılmış ve çifte vatandaşlık mümkün kılınmıştı.

Ancak Mayıs 2025'te göreve başlayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında kurulan hükümet Vatandaşlık Yasası'nda değişikliğe giderek vatandaşlığa geçmek isteyenlerin belirli şartları yerine getirmeleri durumunda yasal ikamet süresinin 3 yıla düşürülmesine ilişkin düzenlemeyi Ekim 2025'te kaldırmıştı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
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