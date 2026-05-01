Almanya'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı

Almanya'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamaları çerçevesinde ülkenin çeşitli kentlerinde gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.

Almanya Sendikalar Birliği (DGB) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde "Önce bizim işimiz, sonra sizin karlarınız" sloganıyla yapılan 413 gösteri ve yürüyüşe 366 bin 710 kişinin katıldığı belirtildi.

Başkent Berlin'de sendikaların düzenlediği yürüyüşte, binlerce kişi Strausberger Meydanı'ndan Berlin Belediye binasının önündeki Neptunbrunnen Meydanı'na kadar yürüdü.

Filistin destekçilerinin de yer aldığı yürüyüşte, "Soykırım için silah verilmesin" pankartı taşındı.

Polis, yürüyüşe yaklaşık 7 bin kişinin katıldığını ifade ederken, organizatörler bu sayının 12 bin olduğunu belirtti.

Nürnberg kentinde düzenlenen gösteriye katılan DGB Başkanı Yasmin Fahimi, burada yaptığı konuşmada, sendikaların yasal emeklilik haklarında kesintilere yol açacak düzenlemelere ve sağlık sigortaları için planlanan kesintilere karşı çıkacaklarını dile getirdi.

Fahimi, servet vergisinin getirilmesini, miras vergisinin adil olmasını ve yüksek gelir elde edenlerin ödeyeceği gelir vergisi oranının yükseltilmesini talep ederek, "Bu ülkede vergi indirimlerine gerçekten ihtiyaç duyanlar çalışanlardır." dedi.

DGB Başkanı, çalışanların, ekonomik krizin suçluları değil çözümün bir parçası olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Erbil Başay
