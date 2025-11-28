Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Guernica Ziyareti

Frank- Walter Steinmeier, 1937'de Nazi Almanyası pilotlarının bombaladığı İspanyol kasabası Guernica'yı ziyaret eden ilk Almanya cumhurbaşkanı oldu.İspanya'nın en kuzeyinde, Fransa sınırına yakın küçük bir yerleşim olan Guernica'da tarihi bir gün yaşandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 1937'de, İspanya İç Savaşı'nda yüzlerce sivilin öldürüldüğü kasabayı ziyaret ederek Nazi savaş kurbanlarını andı. Steinmeier, kasabayı ziyaret eden ilk Alman cumhurbaşkanı oldu.

Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, İspanya Kral VI. Felipe ile birlikte Guernica'daki bir mezarlıkta düzenlenen törende kurbanların anısına çelenk bıraktı.

İspanyol İç Savaşı sırasında General Francisco Franco'ya destek için Adolf Hitler tarafından bölgeye gönderilen ve Alman askerlerden oluşan Condor Lejyonu, 26 Nisan 1937'de bölgedeki yerleşimi yerle bir etmişti.

O tarihte Alman pilotların kullandığı 50 uçak, 5 bin nüfuslu Guernica'ya art arda düzenlenen hava saldırılarında 30 ton bomba attı. Kasaba, bir hava bombardımanıyla yok edilen ilk yerleşim olarak kabul ediliyor.

Tahminlere göre saldırıda 200 ila bin 700 arasında insan hayatını kaybetti.

Picasso'nun ünlü tablosu

Frank-Walter Steinmeier, Çarşamba günü başlayan üç günlük İspanya ziyaretinin başında, Guernica'da işlenen "suçları" Almanların asla unutmaması gerektiğini söylemişti.

Almanya Cumhurbaşkanı, dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun, savaş karşıtı başyapıtı "Guernica" tablosunu, İspanya'daki ilk gününde, başkent Madrid'teki Reina Sofia müzesinde incelemişti.

Almanya'nın bu küçük yerleşimde işlediği suçu kabul etmesi oldukça geç olmuştu. Bombardımanın 60'ıncı yıl dönümü olan 1997'de, dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog, Alman pilotların "suçunu" kabul etmiş ve Guernica halkından "barışma" talep etmişti. Steinmeier ziyareti, Herzog'un ülkesinin katliamdaki "rolünü" resmen kabul etmesinden 28 yıl sonra gerçekleşiyor.

AFP / MUK,ET