Almanya Başbakanı Merz, İran ile ilgili endişelerin "çok çok yüksek" olduğunu belirtti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinin liderlerinin İran'a yönelik endişelerinin çok yüksek olduğunu belirtti. Merz, İran'ın nükleer programı ve içe dönük şiddet konularında diplomatik müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Körfez ülkelerinin liderleri arasında İran'a ilişkin endişelerin "çok çok yüksek" olduğunu söyledi.

Abu Dabi'de gazetecilere açıklamada bulunan Merz, Körfez bölgesindeki tüm muhataplarının coğrafi yakınlıkları nedeniyle İran'a ilişkin derin endişelerini dile getirdiklerini ifade etti.

Merz, "Riyad, Doha ve bugün burada Abu Dabi'deki görüştüğüm muhataplarım, ABD ile birlikte Tahran rejimini aklıselime davete ve her şeyden önce müzakere masasına geri dönmeye çok çalışıyorlar. Endişe çok çok yüksek." dedi.

Ayrıca Alman Şansölye, "İran'ı kendi halkına yönelik şiddeti durdurmaya, nükleer programını sonlandırmaya ve bölgedeki barış ve istikrar için müzakere masasına geri dönmeye ikna etmek için yoğun diplomatik temaslar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Merz, Körfez ülkelerinin liderlerinin diplomatik müzakereleri kolaylaştırmak ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin barışçıl şekilde çözülmesini sağlamak için ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile yakın işbirliği içinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
