Almanya Başbakanı Merz, katıldığı Katolikler Günü etkinliğinde protesto edildi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Würzburg'daki 104. Katolikler Günü etkinliğinde iklim aktivistleri tarafından ıslık ve yuhalamalarla protesto edildi. Bir kadın güvenlik tarafından salondan çıkarılırken, kongre merkezi önünde yaklaşık 400 kişi hükümetin iklim politikasını protesto etti.

Merz, Würzburg kentinde düzenlenen 104. Katolikler Günü etkinliği çerçevesinde "Birlikte Geleceği Şekillendirmek" konulu panele katılarak gençlerin sorularını cevaplandırdı.

Bir soruya cevap verdiği sırada tepkilerle karşılaşan Merz'e yönelik salondan ıslıklar ve yuhalama sesleri yükseldi.

Alman Haber Ajansına (DPA) göre, 4 iklim aktivisti Merz'e tepki gösterdi ve bir kadın, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Öte yandan Würzburg Kongre Merkezi'nin önünde toplanan yaklaşık 400 kişinin Alman hükümetinin iklim politikasını protesto ettiği belirtildi.

Merz, 12 Mayıs'ta Alman Sendikalar Birliğinin (DGB) Berlin'de düzenlediği kongrede de katılımcılar tarafından yuhalanmıştı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
