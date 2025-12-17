Haberler

Almanya Başbakanı Merz: (Yerleşim politikası konusunda) İsrail hükümetiyle görüş ayrılığı içindeyiz"

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Mecliste yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin yerleşim politikasına dair görüş ayrılıklarını dile getirerek, bu politikanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Merz, İsrail’e yaptığı ziyarette durumu eleştirmediğini, ancak iki devletli çözüme bağlı olduklarını ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail hükümetiyle yerleşim politikası hakkında görüş ayrılığı içinde olduklarını söyledi.

Merz, Federal Mecliste milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sol Parti Milletvekili Lea Reisner, Uluslararası Adalet Divanının geçen yıl bilirkişi raporunda Batı Şeria'nın işgalinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu tespit ettiğini ve devletlerin bu işgali tanımama ve desteklememe yükümlülüğü olduğunu belirttiğini anımsatarak, Başbakan Merz'e "Alman hükümetinin bundan, örneğin silah tedariki veya yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda hangi somut sonuçlar çıkardığını öğrenmek isterim." sorusunu yöneltti.

İsrail'e 7 Aralık'ta ziyaret gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile kapsamlı görüşmeler yaptığını aktaran Merz, "Her ikisine de İsrail hükümetinin yerleşim politikasını eleştirmeden kabul etmediğimizi, bu yerleşim politikasını uluslararası hukuka aykırı bulduğumuzu ve iki devletli çözüme de bağlı olduğumuzu, İsrail vatandaşları ile Filistin vatandaşlarının bir arada yaşamasının ancak bölgede iki devletle başarılı bir şekilde gelişebileceğini söyledim. Bu konuda İsrail hükümetiyle görüş ayrılığı içindeyiz." ifadesini kullandı.

Merz, ancak bunun "Alman hükümetinin İsrail hükümeti ve devleti ile iyi ve ortaklık içinde birlikte çalışılmayacağı" anlamına gelmediğini dile getirdi.

Reisner'in bu bağlamda, Alman hükümetinin, İsrail'e yaptığı mevcut silah ihracatlarının hangi uluslararası hukuk temelinde yapıldığına ilişkin sorusuna ise Merz, "Hayır, biz terörizme karşı mücadelesinde İsrail hükümetini destekliyoruz. Bunu bir cümlede özetlemek istiyorum. Biz ve başkaları, son on yıllarda İsrail devletini askeri olarak da desteklememiş olsaydık, bugün İsrail devleti var olmazdı." yanıtını verdi.

Merz, Almanya'da Filistin'i destekleyen gösterilere de işaret ederek, "Biz bu yola gitmeyeceğiz. Bu, dışarıda Filistin bayraklarıyla dolaşanlar tarafından muhtemelen tamamen farklı görülse de İsrail devletine yönelik bu tür eleştiriye kesinlikle katılmıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
