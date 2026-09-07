Almanya Başbakanı Merz'den AfD'nin Saksonya-Anhalt seçim zaferine ilişkin açıklama:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimini açık ara farkla kazanmasına ilişkin, "Hepimiz derin bir şok içindeyiz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merz, partisinin Berlin'deki Federal Yönetim Kurulu toplantısının ardından Saksonya-Anhalt Başbakanı Sven Schulze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Seçim sonucuna ilişkin Merz, "Hepimiz derin bir şok içindeyiz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Sonucun demokratik kuralların parçası kabul edilmesi gerektiğini belirten Merz ancak hiçbir şey olmamış gibi gündelik işlere dönülemeyeceğini söyledi.

Merz, "Bu, CDU'nun yıllardır hatta on yıllardır aldığı en ağır seçim yenilgisidir." diye konuştu.

İnsanların siyasi tutumlarını değiştirebilmesinin demokrasinin özü olduğunu dile getiren Merz, "Oylamaya açık olmayan bir şey var, o da birlikte yaşama kurallarımız ve anayasada güvence altına alınan değerlerdir." dedi.

Almanya'nın tarihinden kaynaklanan özel sorumluluk taşıdığını vurgulayan Merz, ülkenin siyasi ve anayasal düzenini korumayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Merz, seçim sonucunun ardından Almanya'nın köklü reformlara ihtiyaç duyduğunu ve hükümetin aldığı kararları ve gerekçelerini halka daha iyi anlatması gerektiğini söyledi.

Ülkesine karşı kişisel sorumluluğunun bilincinde olduğunu dile getiren Merz, bu sorumluluğu yerine getirmekte kararlı olduğunun altını çizdi.

"Kişisel sonuçları" göz önünde bulundurup bulundurmadığına ilişkin soru üzerine Merz, "Vazgeçmek, benim için bir seçenek değil." yanıtını verdi.

Saksonya-Anhalt seçimlerini AfD kazandı

AfD, Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazandı ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli çoğunluğu elde edemedi.

Eyalet seçim kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre AfD, oyların yüzde 43,8'ini alarak açık farkla birinci çıktı.

AfD, 2021 seçimindeki yüzde 20,8'lik oy oranının iki katından fazlasını alarak eyalet meclisi seçiminde elde ettiği en güçlü sonucu kaydetti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci parti oldu.

Bir önceki seçime göre oyunu 0,9 puan artıran Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA