Haberler

Merz ile Aliyev, Orta Doğu'daki çatışma ve bölgesel etkilerini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaparak Orta Doğu'daki çatışmalar ve bölgesel etkilerini görüştü. Görüşmede barış sürecinin önemi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Orta Doğu'daki çatışmalar ve bunların bölgesel etkilerini görüştüğü bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Görüşmede liderlerin, Orta Doğu'daki çatışma ve bu durumun Güney Kafkasya üzerindeki etkileri hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Merz'in, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecini memnuniyetle karşıladığı ve bu sürecin bölgesel istikrar açısından taşıdığı önemi vurguladığı kaydedildi.

Tarafların ayrıca, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Azerbaycan'ın Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik mevcut fırsatları da ele aldıkları aktarıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

