Almanya Başbakanı Merz: ABD ile İran Arasında Mutabık Kalınan Ateşkesi Memnuniyetle Karşılıyorum

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesi destekleyerek, Pakistan'a arabuluculuğu için teşekkür etti ve kalıcı barış için müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Merz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün gece ABD ile İran arasında mutabık kalınan iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum. Arabuluculuğundan dolayı Pakistan'a teşekkür ederiz. Şu andaki hedef, savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi için müzakere etmektir. Bu konuda ortaklarımızla yakın iş birliği içindeyiz."

40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz
İki devlet bankasının genel müdürleri değişti

İki devlet bankasının genel müdürleri değişti
Selen Görgüzel’den Narin Güran’ın mezarına ziyaret: Bir melekle buluştum

Paylaşımı yürek dağladı: Bir melekle buluştum
Komşu ülkede casus krizi! Albay, NATO bilgileri Çin'e sattı

Komşu ülkede casus krizi! Albay, NATO bilgileri Çin'e sattı
Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü

Tek bir açıklamasıyla çakıldı! Düşüş öyle böyle değil
Simge Sağın'dan soruşturma sonrası açıklama: Özel laboratuvarda da test yaptırdım

Simge Sağın’dan kritik hamle! İkinci bir test daha yaptırdı