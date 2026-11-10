Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Almanya Bakanı Radovan, İsrail'den Gazze'ye yardımların derhal geçirilmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların derhal ulaştırılması için çağrı yaptı. Bakan, yağış ve soğuğun kötüleştirdiği Gazze'de gıdanın bozulduğunu ve atık su taşkınlarının hastalık riskini artırdığını belirtti.

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, İsrail hükümetine Gazze Şeridi'ne ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılmasına derhal izin vermesi çağrısı yaptı.

Bakan Alabali Radovan yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki insani durumun uzun süredir dayanılmaz bir hal aldığını belirterek, şiddetli yağışlar ve soğuk havanın bölgedeki yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Alabali Radovan, "İsrail hükümeti, Gazze'ye gerekli yardımların ulaştırılmasına derhal izin vermelidir." ifadesini kullandı.

Gazze'de gıda sıkıntısının yanı sıra mevcut gıdaların nem ve uygun olmayan depolama koşulları nedeniyle bozulduğuna dikkati çeken Alabali Radovan, arıtılmamış atık suların yağmur sularıyla birlikte sokaklara taşmasının hastalıkların yayılma riskini artırdığını kaydetti.

Çadırların su altında kaldığını ve birçok yerde kullanılamaz hale geldiğini belirten Alabali Radovan, Gazze halkının acilen kapsamlı insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Alabali Radovan, gıda, barınma, ilaç, onarım ve ısınma malzemelerinin acil ihtiyaç olduğunu aktararak bunların bölgeye ulaştırılmasının hayat kurtardığını ifade etti.

Kaynak: AA
Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları

Binlerce asker gece sokağa indi! Ellerinde İsrail yapımı silahlar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi40

Bu görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi!
Heidi Klum, 17 yaş küçük eşiyle yatta aşk tazeledi

Yaş farkına inat! Genç eşini öpmelere doyamadı
Beşiktaş'ın yıldızı Vlahovic'e Sırbistan'da büyük tepki

Ne yaptın sen Vlahovic? Başı büyük dertte

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Konya’da acı olay! Oyun oynarken trafoya temas eden 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! En sevdiği şeyi yaparken hem de
Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti! 20'şer bin lira istediler

Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti! 20'şer bin lira istediler
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor27

88 yıldır dinmeyen özlem! Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor