Almanya, Avrupa'nın En Güçlü Konvansiyonel Ordusunu Kurmayı Hedefliyor

BERLİN, 23 Nisan (Xinhua) -- Almanya, silahlı kuvvetlerin genişletilip Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu haline getirilmesine yönelik yeni bir kapsamlı askeri strateji belgesi açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius çarşamba günü yayımlanan belgenin ön sözünde, Almanya'nın Avrupa'da daha fazla konvansiyonel ve stratejik sorumluluk üstleneceğini belirterek, bunun ülkenin müttefikleri nezdindeki stratejik ağırlığını artıracağını ifade etti.

Belgeye göre 2035 yılına kadar 260.000 muvazzaf ve 200.000 yedek askerden oluşan toplam 460.000 kişilik bir kuvvet oluşturulması hedefleniyor.

Buna göre Alman Silahlı Kuvvetleri'nin, acil savunma kapasitesinin en üst düzeye çıkarılması, NATO hedefleri doğrultusunda yapılandırılmış kapasitenin artırılması ve teknolojik üstünlük ve yenilikçilikle öne çıkan bir orduya geçilmesi şeklinde üç aşamada gücünü artırması bekleniyor.

